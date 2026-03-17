Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

Ylli botëror i muzikës, Bryan Adams, do të performojë për herë të parë në Kosovë në kuadër të turneut të tij evropian.

Sipas datave zyrtare të publikuara, koncerti në Prishtinë do të mbahet më 27 qershor 2026, në Sallën 1 Tetori, një nga hapësirat kryesore për ngjarje muzikore në vend.

Ky koncert pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit në Kosovë, duke marrë parasysh popullaritetin e madh të artistit kanadez, i njohur për hitet si “Summer of ’69”, “Heaven” dhe “(Everything I Do) I Do It for You”.

Organizatorët kanë bërë të ditur se së shpejti do të dalin në shitje edhe biletat për këtë koncert.

Turneu i Bryan Adams përfshin disa qytete evropiane.

Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic
Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Komuna e Rahovec ka përfunduar ndërtimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale, në kuadër të projektit "Be Clean, Be Green", të financuar nga...
Nafta në Kosovë arrin deri në 1.60 euro për litër

Çmimi i naftës në tregun me pakicë në Kosovë ka arritur deri në 1.60 euro për litër këtë të hënë. Sipas kryetarit të Shoqatës së...

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

