Prizren
OpinioneSport

Loja le të vazhdojë…

By admin

Nga Ismet Munishi, trajner i FC Liria

Futbolli dikur ishte gëzim i thjeshtë…
një top, disa njerëz dhe një arsye për t’u bashkuar.

Sot, mjafton një bilbil
dhe gjithçka kthehet në dyshim, në mllef, në ndarje.

Referi bëhet simbol i padrejtësisë,
ndërsa ne harrojmë sa lehtë gabon edhe njeriu që vrapon pas një ëndrre në fushë.

Ndoshta nuk na dhemb vendimi…
por ideja që dikush tjetër vendos për fatin tonë.

E në këtë mes, loja humb pafajësinë e saj.

Sepse futbolli nuk është vetëm rezultat,
është pasqyrë e asaj që jemi –
dhe ndonjëherë, ajo pasqyrë nuk na pëlqen.

Le të kthejmë pak qetësi…
sepse loja është më e bukur kur nuk e rëndojmë me mllef.

Duhet ta ruajmë nivelin e komunikimit të të gjithë akterëve.

Loja le të vazhdojë…

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Besniku i Drinit të Bardhë operohet me sukses
Ndalohet për 48 orë shoferi i veturës që goditi për vdekje 34 vjeçarin në Prizren

