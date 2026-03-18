Nga Ismet Munishi, trajner i FC Liria
Futbolli dikur ishte gëzim i thjeshtë…
një top, disa njerëz dhe një arsye për t’u bashkuar.
Sot, mjafton një bilbil
dhe gjithçka kthehet në dyshim, në mllef, në ndarje.
Referi bëhet simbol i padrejtësisë,
ndërsa ne harrojmë sa lehtë gabon edhe njeriu që vrapon pas një ëndrre në fushë.
Ndoshta nuk na dhemb vendimi…
por ideja që dikush tjetër vendos për fatin tonë.
E në këtë mes, loja humb pafajësinë e saj.
Sepse futbolli nuk është vetëm rezultat,
është pasqyrë e asaj që jemi –
dhe ndonjëherë, ajo pasqyrë nuk na pëlqen.
Le të kthejmë pak qetësi…
sepse loja është më e bukur kur nuk e rëndojmë me mllef.
Duhet ta ruajmë nivelin e komunikimit të të gjithë akterëve.
Loja le të vazhdojë…
