Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

By admin

Në fshatin Kijevë të Malishevës ka filluar punën Qendra e re e Mjekësisë Familjare (QMF), e cila do të ofrojë kushte moderne dhe shërbime më cilësore shëndetësore për qytetarët.

Sipas njoftimit, ky projekt është realizuar falë bashkëpunimit me organizatën humanitare “Qatar Charity”, e cila ka mbuluar pjesën më të madhe të investimit, ndërsa kontribut ka dhënë edhe Komuna e Malishevës.

Në ceremoninë e fillimit të punës së QMF-së morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, drejtori i Shëndetësisë, Amrush Helshani, si dhe bashkëpunëtorë të tjerë.

Me këtë rast, kryetari Kastrati falënderoi organizatën “Qatar Charity” dhe përfaqësuesit e saj për investimin dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar edhe në të ardhmen në projekte të tjera në interes të qytetarëve.

Ai theksoi se kjo qendër do t’u shërbejë jo vetëm banorëve të Kijevës dhe të Komunës së Malishevës, por edhe qytetarëve nga zonat përreth, duke kërkuar një angazhim të vazhdueshëm të stafit mjekësor për të ofruar shërbime 24 orë në ditë.

Në përfundim, u theksua se projekte të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim përmirësimin e shërbimeve për qytetarët./PrizrenPress.com/

