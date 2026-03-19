Kuvendi i Prizrenit mblidhet më 30 mars

Kryesuesi i Kuvendi i Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka thirrur mbledhjen e rregullt të Kuvendit, e cila do të mbahet më 30 mars 2026 (e hënë), duke filluar nga ora 10:00.
Mbledhja do të zhvillohet në sallën e Kuvendit Komunal në objektin e njohur si “Shtëpia e Bardhë” në Prizren, ku pritet të marrin pjesë anëtarët e Kuvendit për të shqyrtuar pikat e parapara në rendin e ditës.
Sipas njoftimit, rendi i ditës dhe materiali i mbledhjes janë publikuar në faqen zyrtare të komunës dhe mund të konsultohen nga të interesuarit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/