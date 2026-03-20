9.4 C
Prizren
E premte, 20 Mars, 2026
type here...

Lajme

Selmanaj përcjell urimet për Fitër Bajram nga KBI e Prizrenit

By admin

Kryetari i degës së Lidhja Demokratike e KosovësPrizren, Driton Selmanaj, ka vizituar Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Fitër Bajrami.

Gjatë vizitës ai u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, me të cilin diskutoi për rëndësinë e kësaj feste për besimtarët dhe për shoqërinë në përgjithësi.

“Sot, pata kënaqësinë së bashku me bashkëpunëtorë, të realizoj një vizitë urimi tek Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, z. Valon Ibrahimi, me rastin e festës së Fitër Bajramit. Në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, biseduam për rëndësinë që kjo festë ka për besimtarët dhe për shoqërinë në tërësi, duke theksuar vlerat e solidaritetit, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë”, ka njoftuar Selmanaj.

Ai theksoi se kjo festë përfaqëson një moment reflektimi dhe afrimi mes njerëzve.

“Fitër Bajrami është një moment reflektimi dhe falënderimi, por edhe një mundësi për t’u afruar më shumë me njëri-tjetrin dhe për të forcuar lidhjet tona shoqërore e njerëzore. Uroj që kjo festë e shenjtë të sjellë paqe, shëndet dhe begati në çdo familje. Gëzuar Fitër Bajramin!”, u shpreh Selmanaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Zafir Berisha uron besimtarët myslimanë për Fitër Bajramin

Më Shumë

Lajme

Kastrati uron qytetarët për Fitër Bajram

Kryetari i Malishevë, Ekrem Kastrati, ka uruar besimtarët myslimanë me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe festës së Fitër Bajrami. Në...
Sport

Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

uperliga e Kosovës në futboll, rikthehet sot dhe nesër me ndeshjet e xhiros së 24-të, ku pritet të zhvillohen disa përballje interesante në garën...

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Aksion kundër fajdes në Prizren

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Urimi i Xheladinit për Fitër Bajram: Paqe dhe harmoni në familjet tuaja

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Vikend me mot pranveror në Kosovë dhe Shqipëri

Vajza sulmohet nga babai dhe motra në Rahovec

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

S’iu përgjigj thirrjeve të familjarëve, gjendet i vdekur një 81-vjeçar në Prizren

Gërxhaliu paralajmëron rritje zinxhirore të çmimeve: Shtrenjtimi i naftës mund të thellojë inflacionin në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne