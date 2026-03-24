Modern Talking për herë të parë në Kosovë, Thomas Anders & Band do të performojnë në HardhFest

Në kuadër të edicionit të radhës, festivali Hardh Fest do të mirëpresë një nga emrat më të njohur të muzikës pop të viteve ’80. Për herë të parë në Kosovë do të performojë projekti legjendar Modern Talking, i cili do të vijë para publikut me Thomas Anders dhe bandën e tij, përcjell KultPlus.
Publiku do të ketë mundësinë të dëgjojë live disa nga hitet më të njohura që kanë shënuar historinë e muzikës pop, si Cheri, Cheri Lady, You’re My Heart, You’re My Soul dhe Brother Louie, këngë që kanë shoqëruar breza të tërë dhe vazhdojnë të mbeten ndër më të dashurat për fansat në mbarë botën.
Edicioni i sivjetmë i Hardh Fest do të mbahet më 4, 5 dhe 6 shtator në Rahovec.
Marketing
