Përkujtohet 27-vjetori i Betejës së Landovicës

By admin

Me rastin e 27-vjetorit të Beteja e Landovicës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sot u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe të martirëve në Landovicë të Prizrenit.

Në këtë betejë të lavdishme për lirinë e vendit u flijuan shtatë dëshmorë dhe dhjetëra martirë, sakrifica e të cilëve u nderua me respekt të veçantë nga përfaqësues institucionalë, familjarë të të rënëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.

Gjatë ceremonisë përkujtimore, pjesëmarrësit vendosën kurora lulesh dhe bënë homazhe, duke rikujtuar rëndësinë e kësaj beteje në rrugëtimin drejt çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës.

Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, u organizua edhe një program në shkollën “26 Marsi”, ku u theksua roli historik i Betejës së Landovicës dhe rëndësia e ruajtjes së kujtesës për brezat e rinj.

Përkujtimi u mbyll me mesazhe uniteti dhe mirënjohjeje për të gjithë ata që kontribuan në lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

