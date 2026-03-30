E martë, 31 Mars, 2026
Sëpata 8,000-vjeçare e Neolitit ruhet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit

Në Muzeun Arkeologjik të Rajonit të Prizrenit ruhet një nga artefaktet më të vjetra dhe më të çmuara të trashëgimisë kulturore: një sëpatë guri që daton nga periudha e Neolitit (mileniumet VII–VI p.K.), e cila i përket Kulturës së Starçevos.

Sipas Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren (QRTK), ky artefakt i rrallë “me ngjyrë të zezë dhe sipërfaqe të lëmuar, dëshmon mjeshtërinë e banorëve të hershëm të kësaj treve dhe na kthen rreth 8,000 vite pas në kohë”.

Sëpata me formë trapezoidale është zbuluar rastësisht në Rahovec dhe është dhuruar në muze në vitin 1975 nga qytetari Hasan Kollari.

“Sot, me një bisht të riprodhuar për të treguar formën autentike të përdorimit, ajo qëndron si një pikëtakim mes shkencës arkeologjike dhe trashëgimisë sonë të përbashkët shpirtërore e historike”, njofton QRTK Prizren.

QRTK Prizren fton qytetarët dhe vizitorët që të vizitojnë Muzeun Arkeologjik në rrugën “Saraçët” në Prizren, për të parë nga afër këtë dëshmi të rëndësishme të historisë së hershme njerëzore në rajon./PrizrenPress.com/

Ismet Munishi 'braktis' studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon
Mbrojtja e të akuzuarve kërkon nga Apeli aktgjykim lirues ose rigjykim për "Kobrën" dhe tjerët, Prokuroria dhe pala e dëmtuar ashpërsim të dënimit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

