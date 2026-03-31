27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Sot janë bërë 27 vjet nga Masakra e Pastaselës së Rahovecit, një nga krimet më të rënda të luftës në Kosova, ku më 31 mars 1999 u vranë 106 civilë të paarmatosur – fëmijë, gra, pleq dhe burra.

Banorë të fshatit Pastaselë, por edhe nga zonat përreth si Guri i Kuq, Zatriq, Polluzhë, Kaznik, Kramovik, Çifllak dhe Senoc, si dhe nga komunat e Klinë dhe Malishevë, kishin gjetur strehim në këtë fshat për t’i shpëtuar dhunës dhe krimeve që po kryheshin në Rahovec dhe në mbarë vendin.

Përkujtimi i kësaj masakre shërben si rikujtim i dhimbshëm i vuajtjeve të popullsisë civile gjatë luftës, ndërsa institucionet dhe qytetarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për viktimat dhe ndëshkimin e përgjegjësve.

Në këtë përvjetor, u theksua se kujtesa historike dhe nderimi për të rënët mbeten detyrim i përhershëm, ndërsa mesazhi për drejtësi dhe paqe vazhdon të jetë i fortë.

Lavdi e përjetshme të gjithë të rënëve të luftës./PrizrenPress.com/

