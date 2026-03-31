E martë, 31 Mars, 2026
Kastrati përkujton 27-vjetorin e Masakrës së Burimit: Plagë e hapur që kërkon drejtësi

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me bashkëpunëtorë dhe përfaqësues institucionalë, kanë përkujtuar 27-vjetorin e Masakrës së Burimit, një ndër ngjarjet më të dhimbshme të historisë së fundit në këtë trevë.

Me këtë rast, janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora lulesh në varrezat e martirëve në fshatin Dragobil, duke nderuar viktimat e pafajshme të masakrës së kryer nga forcat pushtuese serbosllave në fshatin Burim, gjatë luftës së fundit në mars të vitit 1999 në Kosovo.

Kryetari Kastrati theksoi se kjo masakër mbetet një plagë e hapur për familjet e viktimave dhe për mbarë shoqërinë, ndërsa drejtësia për krimet e kryera vazhdon të mbetet një kërkesë e pandërprerë.

“Përkujtimi i këtyre ngjarjeve është detyrim moral dhe kombëtar, në mënyrë që të mos harrohet kurrë e kaluara dhe të ndërtohet një e ardhme mbi vlerat e lirisë dhe paqes”, u shpreh ai gjatë ceremonisë përkujtimore.

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe familjarë të dëshmorëve dhe martirëve, përfaqësues të institucioneve lokale, përfshirë kryesuesin e Kuvendit, Fatmir Ademaj, komandantin e stacionit policor në Malishevë, Nazmi Zogaj, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta si Metush Kryeziu, si dhe shumë qytetarë.

Masakra e Burimit mbetet një ndër ngjarjet më tragjike të luftës në Kosovë, duke rikujtuar çmimin e lartë të lirisë dhe nevojën për një kujtesë të vazhdueshme historike./PrizrenPress.com/

Previous article
18 pikë negative brenda dy viteve, policia ia anulon patentë shoferin një 25-vjeçari në Malishevë
Next article
27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Më Shumë

Fokus

Bashkimi blindon vendin e dytë

Bashkimi ka regjistruar një fitore të rëndësishme dhe bindëse në javën e 26-të të ProCredit Superligës, duke mposhtur Golden Eagle Ylli me rezultat 95:70,...
Fokus

Presidentja Osmani dekoron SHKA “Malësorin” nga Gjonaj i Hasit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar me dekoratë presidenciale Shoqërinë Kulturo-Artistike “Malësori” nga Gjonaj i Hasit, në shenjë mirënjohjeje për kontributin...

Përurohet Qendra Sportive në Bukosh

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Liria në kërkim të pikëve të reja në Istog

Dita historike: krejt sytë kah Kosova

S’ka pushim për Drinin e Bardhë, fokusi te sfida e radhës në Pozheran

Ylli i bashkohet Pejës në finale

Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

Ukaj: Nuk rritet asnjë tarifë ndërtimore në Prizren

Goditi dy këmbësore me veturë, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Dogana e Kosovës zbulon 1000 litra etanol në rajonin e Prizrenit – shmangie nga taksat mbi 6 mijë euro

Masakra e Suharekës: Një familje e shfarosur nga krimi i organizuar i shtetit serb kundër shqiptarëve etnikë

Mësohet kur do të shpërndahet paga e 13-të

Mbi 36 milionë euro iu mori kontrata kolektive, Komuna e Prizrenit në pritje të ndihmës nga Qeveria

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

