Përkujtohen dëshmorët Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi në 27-vjetorin e rënies

Në 27-vjetorin e rënies heroike, janë përkujtuar dëshmorët e kombit, Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me përfaqësues institucionalë, përfaqësues të Organizatave të dala nga lufta e UÇK-së (OVL e UÇK-së), në krye me Metush Kryeziun, familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtarë dhe qytetarë, kanë bërë homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tyre.

Në fjalën e tij, kryetari Kastrati theksoi se sakrifica e dëshmorëve mbetet themeli mbi të cilin është ndërtuar liria dhe shteti i Kosovës. Ai u shpreh se kujtimi për ta do të jetë i përhershëm dhe një obligim institucional e kombëtar për të ruajtur dhe kultivuar vlerat për të cilat ata ranë.

Edhe përfaqësuesit e OVL-së së UÇK-së vlerësuan lart kontributin dhe heroizmin e dëshmorëve Mazreku dhe Krasniqi, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe përcjelljes së saj te brezat e rinj.

Në shenjë nderimi, u vendosën kurora lulesh pranë varreve të dëshmorëve, ndërsa të pranishmit u përkulën me respekt para sakrificës së tyre sublime për atdheun./PrizrenPress.com/

Previous article
27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Më Shumë

Lajme

Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

Në përkujtim të një prej ngjarjeve më të dhimbshme të luftës në Kosovë, sot u zhvilluan homazhe në nder të viktimave të familjes Berisha....
Fokus

Liria lëshon fitoren në Istog

Liria ka lëshuar një fitore të rëndësishme, duke barazuar 2-2 në transfertë ndaj Istogut, në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë. Skuadra prizrenase e nisi...

Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Nis seanca në Apel në rastin e Dibran Hoxhës

27 vjet nga masakra në Pastasellë të Rahovecit

Totaj pret delegacionin portugez në Prizren, diskutohet për bashkëpunim në teknologji dhe energji

Aktakuzë për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe mashtrim në prokurimin publik të Prizrenit

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

Ylli i bashkohet Pejës në finale

Asgjësohet një mjet i dyshuar i pashpërthyer në një fushë të Rahovecit

P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Drini i Bardhë kërkon të forcojë pozitën ndaj Kosovës VR

Rexhepi: Shumë shpejt do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme

Ukaj: Nuk rritet asnjë tarifë ndërtimore në Prizren

