15.7 C
Prizren
E hënë, 6 Prill, 2026
type here...

Kulture

Që ti je një gomar, kjo është diçka që duket

By admin

(Poezia e plotë e Mimoza Ahmetit kushtuar Edi Ramës, viti 1993)

Fytyrë e bukur dikur, tani stigmatike,
në gjurmët e tua gjej vrasjen që të kanë bërë,
ne gratë që i humbe, që i braktise, a shpëtuan duke ikur prej teje,
për të mbetur gjallë diku
në lëmoshë ndjenje.

Fytyrë e bukur dhe sot, me gjithë prishjen, dyshimin,
dekompozimin,
trup që zvarrisesh e birresh në tokë të mallkuar.
Masë vigane dhe e dëshpëruar njëkohësisht.
Një vath në vesh-diç ja nxit kotësisë kuptimin.
Çdo ditë humb diçka nga cilësia e yllit,
vdiresh në rërë.

Çdo natë fiton diçka nga pamortësia e vdekjes.
Oh, tani që po shuhesh, ndërsa vazhdon akoma të shuhesh
vërvit në ajër tentakula të tmerrshme vetmie të shthurur
me lak fshikullues kap, tërheq e shtrëngon,
robëron me buzët sterile, trupin e pandjeshëm.

Shpesh kam rënë në gjurmët e bjerrjes sate, shfrimit,
mënyrës së tërthortë të shfaqjes, helmimit,
fshehjes, sofizmit, lëkundjes, së paqenës,
asaj paqëndrueshmërie që nuk ngre dot bazë.

Ndjenja luksoze,
në esencë shkatërruese,
gërryejnë si macet gjire grash të lëna.

Rrugëhumbur i bukur që vazhdon të humbësh,
që di të sillesh por që etika s’ta përmbush dot shpirtin.
Jam jotja, më ke, gjithmonë më ke pasur,
mbështetje, frymë, shteg në rrugë pa krye,

Por ti s’e kupton, ngaqë je gomar,
dhe ky është shkaku
që unë të dua tmerrësisht.
1993

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne