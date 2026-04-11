Fury rikthehet në ring, sfidon Makhmudovin

By admin

Bota e boksit sonte kthen vëmendjen drejt një superpërballjeje në peshat e rënda, ku Tyson Fury rikthehet në ring për t’u përballur me Arslanbek Makhmudov.

Dueli zhvillohet më 11 prill në Tottenham Hotspur stadium në Londër dhe pritet me interesim të jashtëzakonshëm nga tifozët e sportit.

Kjo ndeshje shënon rikthimin e britanikut pas një periudhe të vështirë, të shoqëruar me humbje ndaj Oleksandr Usyk, duke e vendosur atë përballë një prove vendimtare për të ardhmen në elitën e boksit. Fury hyn në këtë sfidë me bilanc prej 34 fitoresh, 2 humbjesh dhe 1 barazimi.

Në anën tjetër, Makhmudov vjen si një nga goditësit më të frikshëm të momentit, me 19 fitore me nokaut në 21 duele gjithsej. Fuqia e tij brutale e bën këtë përballje një test serioz për Fury-n, sidomos pas mungesës së gjatë nga ringi.

Para ndeshjes, Fury është shprehur i motivuar maksimalisht, duke deklaruar se është rikthyer si “gjuetar” dhe duke premtuar spektakël për publikun. Ndërkohë, kundërshtari i tij ka treguar respekt për përvojën e britanikut, por ka theksuar se është gati për sfidën më të madhe të karrierës.

Ky duel shihet si një përballje mes teknikës dhe eksperiencës së Fury-t dhe forcës së jashtëzakonshme të Makhmudovit.

Një fitore për britanikun mund të hapë rrugën për duele të tjera të mëdha, përfshirë një përballje të shumëpritur me Anthony Joshua.

Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” telegram ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Eliot Engel
“Eko Theranda” vazhdon pastrimin e detajuar pas largimit të mbeturinave në qytet

Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor

Një person ka vdekur pasi ishte rrokullisur me motor në Prizren të enjten. Policia ka njoftuar se viktima ishte shtetas i huaj.
Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

Qytetarët e Prizrenit, sidomos gjatë dimrit janë ballafaquar me problemin e qenve endacakë. Shumë prindër janë detyruar që fëmijët e tyre t'i përcjellin për në...

