Prizren
E enjte, 16 Prill, 2026
Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Bashkimi është vetëm një hap larg shpalljes kampion në Superligën e Kosovës për femra, teksa sot përballet me Pejën 03 në ndeshjen e pestë të serisë finale të Play-Off-it.

Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me epërsi 3:1 në seri, pas fitoreve të njëpasnjëshme, dhe ka mundësinë që me një tjetër sukses të sigurojë titullin kampion, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet sot, më 16 prill, me fillim nga ora 18:00, në Palestrën Sportive “Karagaçi” në Pejë, ku Bashkimi do të kërkojë të mbyllë serinë, ndërsa vendaset synojnë ta zgjasin finalen.

Pritet një duel i fortë dhe me tension të lartë, ku çdo gabim mund të jetë vendimtar në garën për trofeun./PrizrenPress.com/

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike
Bellanica jep shembull, vazhdon aksioni “Për Malishevën e pastër”

