Sport

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

By admin

FC Malisheva ka arritur marrëveshje me portierin Adnan Kanuriq, i cili tash e tutje do të jetë pjesë e skuadrës dhe do të mbrojë ngjyrat e klubit.

Kanuriq vjen me një përvojë të pasur ndërkombëtare, pasi gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e klubeve të njohura si Stoke City F.C., Nottingham Forest F.C., FK Sarajevo dhe Palermo FC.

Së fundmi, ai ka qenë pjesë e SK Austria Klagenfurt, duke sjellë me vete eksperiencë të vlefshme nga kampionate të ndryshme evropiane si Anglia, Italia, Austria dhe Bosnja e Hercegovina.

Me këtë transferim, Malisheva forcon repartin e portës me një emër me përvojë të madhe në futbollin ndërkombëtar./PrizrenPress.com/

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