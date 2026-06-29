Ballkani përmbyll fazën përgatitore në Bansko

Ballkani ka mbyllur fazën përgatitore në Bansko, duke zhvilluar disa ndeshje miqësore në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri dhe garat evropiane.
Në miqësoren e parë të kësaj periudhe, Ballkani u mposht nga Egnatia me rezultat 1-3, në një ndeshje ku skuadra testoi formën dhe përbërjen e saj.
Më pas, suharekasit regjistruan një fitore minimale 1-0 ndaj ekipit bullgar Hebar, me golin e vetëm të shënuar nga Redon Zeka.
Faza përgatitore u përmbyll me ndeshjen ndaj Botev, ku Ballkani u mposht 0-2, në testin e fundit para rikthimit në garat zyrtare.
Pavarësisht rezultateve në miqësore, kjo periudhë është vlerësuar si e rëndësishme për ngritjen e formës dhe konsolidimin e skuadrës para fillimit të sezonit të ri./PrizrenPress.com/
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