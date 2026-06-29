Sport

Malisheva zyrtarizon sulmuesin azer Vusal Isgandarli

By admin

Malisheva ka prezantuar përforcimin më të ri në repartin ofensiv, sulmuesin azer Vusal Isgandarli, i cili do të mbrojë ngjyrat e klubit në sezonin e ri.

Isgandarli vjen me një përvojë të konsiderueshme, pasi gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e Egnatias, Bolusporit dhe, së fundmi, Partizanit. Në sezonin 2023/24 ai u shpall kampion i Shqipërisë me Egnatian, ndërsa është edhe reprezentues i Kombëtares së Azerbajxhanit.

“Isgandarli sjell me vete një përvojë të pasur, pasi ka luajtur për klube si Egnatia, Boluspor dhe së fundmi Partizani. Në sezonin 2023/24 ai u shpall kampion i Shqipërisë me KF Egnatia, ndërsa gjithashtu përfaqëson edhe Kombëtaren e Azerbajxhanit”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me afrimin e Isgandarlit, Malisheva synon të rrisë cilësinë në repartin ofensiv për sfidat e sezonit të ri dhe garat evropiane./PrizrenPress.com/

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