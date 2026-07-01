Drejt përfundimit restaurimi i “Kazermës së Vjetër” në Prizren, do të shndërrohet në Arkiv Ndërkomunal

Restaurimi i objektit historik “Kazerma e Vjetër” në Prizren po i afrohet përfundimit, ndërsa aktualisht po punohet në detajet e fundit para funksionalizimit të tij si Arkiv Ndërkomunal i Prizrenit.
Lajmin e bëri të ditur Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila theksoi se projekti përfaqëson një investim prej mbi 500 mijë eurosh, të dedikuar për ruajtjen dhe rivitalizimin e trashëgimisë kulturore.
“Kazermës së Vjetër” do t’i jepet një funksion i ri si Arkiv Ndërkomunal i Prizrenit, duke kombinuar ruajtjen e vlerave historike të objektit me nevojat institucionale për mbrojtjen e materialeve arkivore.
Ky projekt konsiderohet një hap i rëndësishëm në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe në krijimin e kushteve më të mira për administrimin e fondit arkivor në rajonin e Prizrenit.
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