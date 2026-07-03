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Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

By admin

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, më 2 korrik rreth orës 11:30 është raportuar se një grua ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

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Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante policore, të cilat po punojnë për gjetjen e saj.
“Prizren 02.07.2026-11:30. Është raportuar se viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe se nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante policore”.

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