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Subvencionet për kulturë në Prizren nxisin reagime, organizatat kërkojnë më shumë transparencë

By admin

Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren ka shprehur së fundmi shqetësimin për mënyrën se si Komuna e Prizrenit po e trajton sektorin e pavarur kulturor, veçanërisht në proceset e financimit publik dhe në raportin e saj me organizatat që për dekada kanë kontribuar në zhvillimin e qytetit.

Sipas tyre, vendimet e viteve të fundit kanë prodhuar pasiguri, mungesë transparence dhe një perceptim të gjerë për trajtim preferencial.

Edhe më shqetësues, sipas organizatave, është fakti se një pjesë e tyre ende nuk i kanë pranuar mjetet e miratuara nga thirrjet e vitit të kaluar, pa një sqarim të qartë publik për vonesën dhe pa një afat të besueshëm për ekzekutimin e tyre, ndërkohë që Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport ka hapur thirrjen e re për mbështetjen e këtij sektori.

Drejtori i festivalit “DokuFest”, Veton Nurkollari, theksoi se këto parregullsi po u shkaktojnë vështirësi në realizimin e aktiviteteve të festivalit, ashtu siç janë paraparë.

Sipas Eroll Shabanit nga OJQ “EC Ma Ndryshe”, mungesa e transparencës reflektohet edhe në mosdhënien e një arsyetimi zyrtar për refuzimin e aplikimit të sivjetëm, pavarësisht se ndaj vendimit është ushtruar ankesë.

Lidhur me këtë çështje ka folur edhe kuvendari i Prizrenit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Gashi, i cili vlerësoi se fakti që subvencionet e vitit të kaluar nuk janë ndarë ende, ndërsa është hapur thirrja e re, krijon paqartësi në proces.

Redaksia e TV Prizrenit është munduar të kontaktojë edhe drejtoreshën për Kulturë, Rini dhe Sport në Prizren, Ajlin Shishko Hajdari, por e njëjta nuk ka dhënë përgjigje lidhur me këtë çështje.

Ndërkohë, organizatat kulturore i kanë bërë thirrje Komunës së Prizrenit dhe Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport që të sigurojnë një proces më transparent, të drejtë dhe të përgjegjshëm në ndarjen e subvencioneve, duke kërkuar publikimin e arsyetimeve për vendimet dhe trajtimin me kohë të ankesave./TV Prizreni/

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