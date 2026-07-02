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PrizrenFest dhe Teatri “Bekim Fehmiu” vazhdojnë bashkëpunimin për tre vitet e ardhshme

By admin

PrizrenFest dhe Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren kanë nënshkruar memorandum për ripërtëritjen e bashkëpunimit, duke e zgjatur partneritetin e tyre edhe për tre vitet e ardhshme.

“Ky bashkëpunim është dëshmi e besimit të ndërsjellë dhe e përkushtimit për zhvillimin e jetës kulturore dhe artistike në qytetin tonë. Për PrizrenFest, mbështetja e institucioneve vendore është thelbësore për ndërtimin e një festivali që promovon teatrin, dialogun kulturor dhe bashkëpunimin ndërkombëtar”, thuhet në njoftimin e PrizrenFest, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, ky partneritet mbetet i rëndësishëm për zhvillimin e jetës kulturore dhe artistike në Prizren, si dhe për forcimin e rolit të institucioneve vendore në mbështetjen e projekteve kulturore.

PrizrenFest ka shprehur mirënjohje për Teatrin e Qytetit “Bekim Fehmiu”, drejtorin e përgjithshëm Burim Mustafa dhe ekipin e teatrit për bashkëpunimin dhe besimin e vazhdueshëm.

“Me këtë marrëveshje, hyjmë në një kapitull të ri bashkëpunimi, me bindjen se së bashku do të sjellim edhe më shumë vlera artistike për publikun dhe do ta forcojmë më tej identitetin e PrizrenFest si një festival ndërkombëtar i teatrit në ambient të hapur. Mirënjohës për besimin. Të përkushtuar për të ardhmen”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com/

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