Sport

Leon Morina promovohet në ekipin senior të Prizrenit

By admin

FC Prizreni ka zyrtarizuar promovimin e Leon Morinës në ekipin senior, duke vazhduar projektin e zhvillimit dhe promovimit të futbollistëve të dalë nga akademia e klubit.

Mesfushori i ri, i cilësuar nga klubi si një prej talenteve më premtuese të futbollit prizrenas, i bashkohet ekipit të parë pas paraqitjeve me grupmoshat e reja. Sipas FC Prizrenit, Morina shquhet për inteligjencën futbollistike, vizionin në lojë, teknikën e lartë dhe saktësinë në pasime.

Në njoftimin e klubit theksohet se promovimi i tij është pjesë e një strategjie afatgjatë për t’u dhënë më shumë hapësirë futbollistëve vendorë.

“Ky është misioni ynë – të krijojmë mundësi për talentet vendore, t’i zhvillojmë dhe t’i shohim të shkëlqejnë në nivelet më të larta.”

Drejtuesit e klubit kanë shprehur besimin se Morina do të jetë një nga shtyllat e ekipit në vitet e ardhshme.

“Klubi beson fuqishëm se Leoni do të jetë një nga shtyllat e ekipit tonë në vitet e ardhshme. Me punë, përkushtim dhe profesionalizëm, ai ka të gjitha cilësitë për të ndërtuar një karrierë të madhe, jo vetëm me fanellën e FC Prizrenit, por edhe në futbollin evropian.”/PrizrenPress.com/

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