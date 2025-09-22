29.5 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Lajme

50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

By admin

Dimër apo verë, borë apo diell – kjo natyrë magjike të mahnit, të mbush shpirtin: Malet e Sharrit!

Në çdo grykë, në çdo shteg, natyra ende flet. Por zërat e barinjve po shuhen. Kullotat e gjelbra, që dikur gjëmonin nga thirrjet e tyre, sot janë gjithnjë e më të heshtura. Me ta, rrezikon të shuhet edhe një trashëgimi shekullore – një jetë që ka mbajtur gjallë këtë vend brez pas brezi.

Rrëzë Sharrit takojmë një njeri të thjeshtë, por me shpirt të madh. Ai nuk ka diploma, por ka universitetin e jetës, fakultetin e dhimbjes, ligjëratat e natyrës.

Krejt Kapak sjell rrëfimin e bariut Ismet Ademi, 62-vjeçari që tash e 50 vite njeh çdo pëllëmbë të këtyre maleve.

“Me 12 vjet e lashë shkollën, e kapa shtagën”, rrëfen baci Ismet, i cili ka 10 fëmijë – 6 djem e 4 vajza.

Sot, ai kujdeset për 740 delet e Përparim Hasanit nga Firaja.

“Nuk shoh andrra prej kënaqësisë që përjetoj këtu”, thotë baci Ismet me buzëqeshje të qetë.

Ky reportazh do t’ju fusë në jetën e tij, në botën e një bariu që është shndërruar në simbol të Sharrit dhe i cili bart mbi supe një histori që po rrezikon të harrohet.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci
Next article
Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Më Shumë

Fokus

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Festivali tradicional i Suharekës, "Festari", ka filluar më 15 shtator dhe do të mbyllet më 20 shtator, duke ofruar aktivitete kulturore dhe argëtuese për...
Fokus

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë dhe municion gjatë një aksioni të zhvilluar në Prizren, pas një rasti të shtënave me armë zjarri...

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Suhareka mposht Trepçën në Mitrovicë

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

66 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne