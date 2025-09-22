29.5 C
Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Me pikëllim të thellë është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të aktorit dhe profesorit të njohur, Enver Petrovci, një prej figurave më të rëndësishme të teatrit dhe kinematografisë shqiptare.

Teatri Kombëtar i Kosovës ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Petrovci, kolegët, miqtë dhe gjithë publikun që për vite me radhë ka çmuar dhe ka dashur veprën e tij artistike dhe pedagogjike, raporton PrizrenPress.

“Me pikëllim të thellë njoftojmë për ndarjen nga jeta të aktorit dhe profesorit të shquar, Enver Petrovci. Teatri Kombëtar i Kosovës u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Petrovci, kolegëve, miqve dhe gjithë publikut që e ka çmuar dhe e ka dashur veprën e tij artistike dhe pedagogjike. Informacionet lidhur me ceremoninë e varrimit dhe mbledhjen komemorative do të bëhen të ditura në ditët në vijim”, thuhet në telegramin e Teatrit Kombëtar të Kosovës.

Petrovci njihet si një nga aktorët më të kompletuar shqiptarë, me një karrierë të pasur në teatër, film dhe televizion, si dhe si profesor i përkushtuar që formoi breza të tërë artistësh./PrizrenPress.com

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë
50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

