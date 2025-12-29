-1.1 C
AAK-ja mori 2,087 vota në Prizren

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë gjithsej 2,087 vota në komunën e Prizrenit, që përbëjnë 2.93 për qind të votave, në zgjedhjet e jashtëzakonshme të Kosovës të mbajtura dje.

Rezultatet janë preliminare dhe pritet të konfirmohen pas përfundimit të plotë të numërimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

