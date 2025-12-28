-0.4 C
Prizren
E hënë, 29 Dhjetor, 2025
LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

By admin

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 6,224 vota, që përbëjnë 8,73% të votave në  Prizren, sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).

Ky rezultat e pozicionon LDK-në si forcën e tretë politike në qytet, duke reflektuar një mbështetje më të kufizuar krahasuar me subjektet e tjera kryesore.

Më Shumë

Lajmet e Fundit

