LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 6,224 vota, që përbëjnë 8,73% të votave në Prizren, sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).
Ky rezultat e pozicionon LDK-në si forcën e tretë politike në qytet, duke reflektuar një mbështetje më të kufizuar krahasuar me subjektet e tjera kryesore.
