Abrashi: Komuna e Prizrenit vuan për ujë, krejt qeverisja ishte e fokusuar në një pjesë estetike

Artan Abrashi, kandidat për kryetar të Prizrenit, deklaroi në Pressing në T7 se “Prizreni vuan për ujë”.
Sipas tij, kryetari aktual është fokusuar tek pjesa estetike, e jo tek nevojat e qytetarëve
“Për një projekt për një shadërvan, 74 katunde kanë mbetë pa rrugë. Një shadërvan për një qytet pa ujë. Prizreni është pa ujë”, tha Abrashi.
“Komuna e Prizrenit vuan për ujë, krejt qeverisja e tij ka qenë e fokusuar në një pjesë për estetikë kurse gjërat përmabjtësore të qytetarëve janë lënë anash”, tha ai.
