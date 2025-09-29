Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Dy përmbledhjet poetike të autores nga Tirana, Asja Mulgeci, “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë”, janë promovuar në Prizren, nën kujdesin e Shoqatës për Kulturë dhe Art “Fidani”.
Të pranishëm në promovim ishin shkrimtarë, poetë, studiues dhe dashamirës të letërsisë, të cilët ndanë vlerësime të larta për veprën poetike të autores. Në qendër të diskutimeve ishin temat e dashurisë, ndjeshmërisë njerëzore dhe identitetit gjuhësor që përshkojnë vargjet e Mulgecit.
Poeti dhe krijuesi Berat Batiu tha se në vargjet e Asja Mulgecit, dashuria është boshti kryesor — “e shfaqur si afsh, si mungesë, si mall, por edhe si forcë që e bën shpirtin të qëndrojë i gjallë përballë çdo dhimbjeje”.
“Dashuria këtu nuk është vetëm mes dy zemrave, por edhe një dialog i vazhdueshëm me natyrën, me qiellin, me erën dhe me yjet. Ajo na kujton se ndjenjat e vërteta janë universale dhe nuk plaken kurrë”, tha Batiu
Një tjetër tipar i veçantë i veprës së Mulgecit, sipas Batiut, është gjuha — dialekti gegë që autorja e përdor me mjeshtëri për të krijuar një poezi të gjallë, intime dhe të rrënjosur thellë në identitetin e saj shpirtëror.
“Asja Mulgeci na vjen me një poezi që nuk flet vetëm për dashurinë dhe ndjeshmërinë njerëzore, por edhe për identitetin e saj, të ngulitur në të folmen e trevës së Malësisë së Gjakovës”, u shpreh ai.
Vlerësime për poezinë e autores pati edhe Emrije Krosi, të cila e cilësoi veprën e saj si një zë të veçantë në letërsinë shqipe bashkëkohore./PrizrenPress.com/
