15.5 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

By admin

Java e katërt e ProCredit Superligës dhuroi sfida interesante. Bashkimi fitoi derbin ndaj Sigal Prishtinës, duke mbetur i pamposhtur në elitë dhe njëkohësisht ia shkaktoi humbjen e parë prishtinasve.

Te prizrenasit, më i miri Kyan Anderson. Ai ndaj kryeqytetasve kishte 31 pikë, dy kërcime e tetë asistime, për të pasur indeksin 35. Anderson shpallet MVP i javës së katërt. Ndihmë të madhe në këtë ndeshje, dha edhe Isaiah Cousins me 23 pikë, tri kërcime e katër asistime, raporton PrizrenPress.

Vëllaznimi regjistroi fitoren e parë në elitë, duke mundur Borën, ku u dallua Ziggy Reid me 28 pikë, katër kërcime dhe dy asistime. 

Peja shënoi fitoren e katërt në katër ndeshje, për të triumfuar ndaj Rahoveci 029, ku u dallua Alan Herndon me 13 pikë, 12 kërcime dhe dy asistime.

Trepça fitoi ndeshjen më dramatike të xhiros së katërt, ku fitoi ndaj Golden Eagle Yllit. Te vendasit, Mustapha Amzil e mbylli ndeshjen me 9 pikë, 10 kërcime.

 MVP

Kyan Anderson (Bashkimi) 31 pikë, 2 kërcime, 8 asistime, 35 indeksi

Top 5

Kyan Anderson (Bashkimi) 31 pikë, 2 kërcime, 8 asistime, 35 indeksi

Isaiah Cousins (Bashkimi) 23 pikë, 3 kërcime, 4 asistime, 24 indeksi

Ziggy Reid (Vëllaznimi) 28 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, 29 indeksi

Alan Herndon (Peja) 13 pikë, 12 kërcime, 2 asistime, 21 indeksi

Mustapha Amzil (Trepça) 9 pikë, 10 kërcime, / asistime, 17 indeksi

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit
Next article
Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Më Shumë

Lajme

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka reaguar ndaj deklarimeve të sotme të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, në...
Fokus

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit L.B., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit...

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Kapet gjysmë kilogrami kokainë në Vërmicë (FOTO)

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Liria kthehet në shtëpi, pret Kikën në Prizren

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Gjykata Supreme ia rrëzon ankesën e kandidatit për kryetar të Mamushës

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Drejt përfundimit faza e parë e ujësjellësit për katër fshatra të Prizrenit

Balotazhi i hipokrizisë

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne