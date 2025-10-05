Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Kryeministri Albin Kurti dhe kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, u pritën mbrëmë nga banorët e lagjes ‘Ortakoll’.
Artan Abrashi tha se përkrahja që po merr çdo ditë është dëshmi se qyteti është gati për ndryshim.
Ai theksoi se ‘Ortakolli’ do të jetë një nga zonat që do të vulosë rezultatin në ditën e zgjedhjeve.
Nga ana e tij, kryeministri Kurti kujtoi se Prizreni është një ndër prioritetet e qeverisë në investime dhe projekte zhvillimore, duke nënvizuar se përkushtimi për qytetin do të vazhdojë edhe më tej.
