Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, vizitoi kompaninë moderne Proton Cable, e cila me teknologjinë e avancuar SIEMENS dhe standardet ndërkombëtare VDE dhe ISO, po vendos Prizrenin në hartën e prodhimit cilësor industrial.

Abrashi theksoi rëndësinë e biznesit vendor që krijon vende pune dhe zhvillim, duke u bërë shembull i inovacionit dhe profesionalizmit që konkurron edhe në tregjet ndërkombëtare.

“Do të vazhdojmë të mbështesim prodhuesit që po e çojnë ekonominë lokale përpara me punë dhe standarde të larta,” u shpreh Abrashi.

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë
Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

