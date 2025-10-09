Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Gjykata Themelore në Gjakovë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të pandehurin D.Z., i cili dyshohet se ka penguar një gjyqtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare.
Sipas njoftimit të gjykatës, më 7 tetor, në fshatin Berishë të Komunës së Malishevës, i dyshuari ka tentuar me forcë ta pengojë gjyqtarin N.Q. nga Gjykata Themelore e Gjakovës – dega në Malishevë, i cili ishte në terren për një kontest pronësor.
Nga dosja e Prokurorisë thuhet se i dyshuari fillimisht kishte debatuar me avokatin e palëve duke e pyetur “pse ke hyrë në këtë lëndë”, e më pas gjyqtari i ishte prezantuar si zyrtar i çështjes dhe kishte kërkuar që të mos pengohej seanca. Megjithatë, i dyshuari i ishte përgjigjur me tone të larta: “Unë jam mësuar të shkoj në polici, thirre edhe njësinë speciale”.
Pas kësaj, ai kishte tentuar ta pengonte gjyqtarin fizikisht duke e shtyrë me duar në gjoks.
Për këto veprime, D.Z. dyshohet për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”, e paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.
Gjyqtarja e procedurës paraprake, Blerina Kurtaj, ka vlerësuar se ekziston rreziku që i pandehuri, nëse lihet i lirë, mund të ndikojë në dëshmitarë ose të përsërisë veprën penale, prandaj ka miratuar kërkesën e Prokurorisë për masën e paraburgimit.
Masa e paraburgimit do të zgjasë nga 7 tetori deri më 6 nëntor 2025.
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren