Bashkimi dominon Tiranën

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 75:48 (10:16, 29:10, 23:8, 13:14), duke kontrolluar ndeshjen pas çerekut të dytë në Ligën Unike të Femrave.
Pas një fillimi më të mirë të Tiranës, Bashkimi reagoi fuqishëm në periodën e dytë, ku krijoi diferencë të madhe falë lojës agresive në mbrojtje dhe efikasitetit në sulm.
Epërsia u thellua edhe në pjesën e dytë, duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit për rikthim./PrizrenPress.com/
