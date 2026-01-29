8.7 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

Sport

Bashkimi dominon Tiranën

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 75:48 (10:16, 29:10, 23:8, 13:14), duke kontrolluar ndeshjen pas çerekut të dytë në Ligën Unike të Femrave.

Pas një fillimi më të mirë të Tiranës, Bashkimi reagoi fuqishëm në periodën e dytë, ku krijoi diferencë të madhe falë lojës agresive në mbrojtje dhe efikasitetit në sulm.

Epërsia u thellua edhe në pjesën e dytë, duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit për rikthim./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini
Next article
Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Më Shumë

Lajme

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Gjykatës...
Fokus

Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren

Gjatë aksionit që u zhvillua me urdhrin e Prokurorisë Speciale në ndërmarrjen publiken “Eko Regjioni” në Prizren ku u arrestuan dy persona, gjatë bastisjeve...

Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Derbi i çikave sot në kryeqytet

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne