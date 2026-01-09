Bashkimi reagon ndaj incidentit në Prizren: Hedhja e sendeve në parket është e papranueshme

KB Bashkimi ka reaguar pas incidentit të ndodhur gjatë ndeshjes kundër KB Go+ Peja, e zhvilluar mbrëmë në Prizren në kuadër të çerekfinales së Kupës së Kosovës, ku disa individë hodhën sende në parket, duke rrezikuar shëndetin e lojtarëve dhe duke dëmtuar imazhin e klubit.
“Përkrahja dhe përkushtimi juaj e bëjnë palestrën ‘Sezai Surroi’ një nga ambientet sportive më të mira në Kosovë. Megjithatë, klubi është i detyruar të rikujtojë rregullat bazë të sjelljes gjatë ndeshjeve. Hedhja e çfarëdo sendi në fushë është rreptësisht e ndaluar”, thuhet në reagimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Gjatë ndeshjes, disa individë të papërgjegjshëm hodhën sende, duke shkaktuar rrezik për lojtarët dhe pasojë financiare për klubin. KB Bashkimi thekson se kamerat e sigurisë po monitorohen për të identifikuar personin që goditi lojtarin e KB Go+ Peja dhe do të përdoren në çdo ndeshje të ardhshme.
“Çdo person që hedh mjete të forta ose çfarëdo sendi tjetër në fushë do të identifikohet, denoncohet në organet e rendit dhe do t’i ndalohet hyrja në palestër për të gjitha ndeshjet ku luan KB Bashkimi”, thuhet më tej.
Klubi falënderon tifozët Arpagjik’t për mbështetjen e tyre me pasion dhe korrektësi dhe apelon për kulturë sportive, përgjegjësi dhe respekt ndaj lojtarëve, kundërshtarëve dhe gjyqtarëve.
“Si klub, distancohemi nga ky veprim jo-sportiv dhe nga çdo veprim i rrezikshëm që cenon imazhin e klubit dhe sigurinë e palestrës. KB Bashkimi mbështetet me pasion, por vetëm me respekt dhe disiplinë”, përfundon reagimi./PrizrenPress.com/
