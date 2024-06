“Bella ciao”, Italia largohet pa lavdi nga Euro 2024, triumfon Zvicra

Italia eleminuar në raundin e 1/16-tave në Euro 2024. Italianët humbën përballë Zvicrës me rezultatin 2-0 në Olympiastadion (Berlin), duke zhvilluar një lojë gjerësisht të kritikueshme.

Zvicra kaloi në avantazh me golin e Freuler në minutën e 37-të. Ndërsa Vargas dyfishoi rezultatin me një gol shumë të bukur, sapo filloi pjesa e dytë.

Të besuarit e Spalletit provuan të dilnin në lojën e tyre, gjithsesi për t’u përmendur vetëm disa aksione sporadike.

Me këtë humbje Italia zbret nga froni si fituese e edicionit të kaluar të Evropianit, duke mos lënë dot asnjë gjurmë në këtë evropian. Nga ana tjetër, Zvicra vazhdon të ëndërrojë, në takimin tjetër do të përballet me fituesin e Angli-Sllovaki.

