Në Prizren u mbajt festivali i motoristëve ‘MC Eagles Moto Fest 2024’

Një super event kulturor u mbajt sonte në Parkun e Qytetit në Prizren – Festivali i Motoristëve “MC Eagles Moto Fest 2024”, i mbështetur nga Komuna e Prizrenit.

Përveç motoçikletave të llojeve të ndryshme që e zbukuruan ambientin dhe motoristët me veshje tipike, muzika ishte në nivelin e lartë, ku interpretuan “live” Menan Kiseri me kitaristin që ishte vjet në skenën e Rock and Blues Festival, Samuel Federly, pastaj, bendi i njohur Offchestra dhe DJ Trouble.

Mbrëmje të këtilla kemi shpesh tani gjatë verës, gjë që e bën Prizrenin destinacion tërheqës jo vetëm për vendasit, por edhe për turistët që janë të shumtë.

