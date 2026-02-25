2.2 C
Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

By admin

Qytetarët e Prizrenit janë shprehur të shqetësuar lidhur me mungesën e pastrimit të mbeturinave në këtë komunë.

Gazetari korrespodent i “Ora Shtatë”, Nuhi Salihu tha në Klan Kosova se gjendja paraqitet më e rëndë në disa fshatra, transmeton Klankosova.tv.

Ai shtoi se ka disa rrugë fushore që janë mbuluar nga mbeturinat e shumta./ Foto nga arkiva/

