Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 2598 gjoba trafiku.

Gjatë kësaj kohe, policia ka njoftuar se janë arrestuar 20 persona, dhe se, 12 janë dërguar në mbajtje.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se, kanë ndodhur 17 aksidente me të lënduar, dhe, 31 me dëme materiale.

