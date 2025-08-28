31.4 C
Çfarë po ndodh me Gjestin?

Ish-fituesi i ‘Big Brother VIP Albania’, Gjesti, prej disa kohësh është larguar nga vëmendja e publikut dhe fansave të tij.

Ai ka ndalur koncertet dhe nuk ka sjellë projekte të reja muzikore, për shkak të problemeve me ish-producentin e tij, shkruan “Kosovarja”.

KLIKO LINKUN: https://www.facebook.com/reel/1005916998209680

Së fundmi, Gjesti ka publikuar një video në orët e para të mëngjesit, ku shihet duke u filmuar përballë një pasqyre.

Ky veprim i pazakontë ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke ngritur pyetje rreth gjendjes së tij dhe asaj që mund të jetë duke kaluar.

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

