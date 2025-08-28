31.4 C
Prizren
E enjte, 28 Gusht, 2025
Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

Bashkëthemuesit e Autostrada Biennale, Leutrim Fishekqiu dhe Vatra Abrashi, mirëpritën në ekspozitën e edicionit të pestë të Bienales Drejtorin e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha.

Gjatë vizitës, ata patën mundësinë të shoqërojnë së bashku drejtuesin e QRTK-së në disa nga hapësirat ekspozuese të vendosura në zonën historike të Prizrenit.

“Ishte kënaqësi t’i vizitonim së bashku disa nga hapësirat ekspozuese në zonën historike. Falemnderit z. Samir Hoxha, z. Jusuf Xhibo dhe gjithë ekipit të QRTK për bashkëpunimin dhe partneritetin profesional”, u shprehën bashkëthemuesit e Biennale-s, raporton PrizrenPress.

