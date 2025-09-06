Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

Kompania e ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt teknik në rrjetin e furnizimit me ujë, i cili ka shkaktuar ndërprerje të përkohshme në disa zona të qytetit.
Sipas njoftimit zyrtar, defekti është identifikuar në gypin me diametër fi200mm, dhe si pasojë, furnizimi me ujë është ndërprerë në këto lagje: “Kurilla”, “Nënkalaja”, “Rruga Sefedin Laçi”.
Ekipet operative të kompanisë janë aktualisht në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit.
“Në momentin që përfundon riparimi, furnizimi i rregullt me ujë do të rikthehet menjëherë”, thuhet në njoftimin e “Hidroregjionit Jugor”.
