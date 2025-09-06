21.3 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

By admin

Kompania e ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt teknik në rrjetin e furnizimit me ujë, i cili ka shkaktuar ndërprerje të përkohshme në disa zona të qytetit.

Sipas njoftimit zyrtar, defekti është identifikuar në gypin me diametër fi200mm, dhe si pasojë, furnizimi me ujë është ndërprerë në këto lagje: “Kurilla”, “Nënkalaja”, “Rruga Sefedin Laçi”.

Ekipet operative të kompanisë janë aktualisht në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit.

“Në momentin që përfundon riparimi, furnizimi i rregullt me ujë do të rikthehet menjëherë”, thuhet në njoftimin e “Hidroregjionit Jugor”.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit
Next article
Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Më Shumë

Kulture

Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare regjisori i shquar, Dhimitër Anagnosti

Është ndarë nga jeta në moshën 89-vjeçare një prej figurave më të shquara të kinematografisë shqiptare, regjisori i madh Dhimitër Anagnosti. Lajmin e trishtë e...
Sport

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

KB Bashkimi po vazhdon serinë e ndeshjeve kontrolluese me sukses. Skuadra prizrenase ka shënuar fitoren e dytë radhazi, këtë herë ndaj KK Jedinstvo me...

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Yll Limani më në fund publikon versionin e tij të këngës “Po të pres te shadërvani”

Lamtumirë mjeshtër!

Liria mposht KEK-un në Prizren

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Prizren/ Kryeministri Kurti mori pjesë në shënimin e Ditës së Aronisë Organike

KB Rahoveci ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

U raportua si e zhdukur para dy vitesh, gjendet në Prevallë 27-vjeçarja nga Prizreni – refuzon të kthehet në shtëpi

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne