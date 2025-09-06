Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

Shefi i shtabit zgjedhor të PDK-së në Prizren, Kujtim Gashi, nuk ka pikë dyshimi se në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, kandidati i PDK-së Shaqir Totaj do të rizgjedhet për një mandat të dytë si kryetar i Komunës.
Ai tha se qytetarët e Prizrenit po e vlerësojnë lart qeverisjen aktuale dhe se besimi i tyre do të reflektohet edhe në kutitë e votimit.
“Ne kemi punuar pa ndërprerje që nga zgjedhjet nacionale për t’u përgatitur sa më mirë për këtë proces. Strukturat e partisë, organizatat dhe qytetarët kanë qenë pjesë aktive e përgatitjeve, dhe energjia që kemi ndjerë është jashtëzakonisht pozitive”, u shpreh Gashi, për TV Prizrenin.
Ai theksoi se fushata parazgjedhore e PDK-së do të fokusohet në rezultatet konkrete të qeverisjes në Prizren dhe në projektet e reja që synojnë zhvillimin e mëtejshëm të qytetit.
Sipas tij, qytetarët janë dëshmitarë të punës së bërë dhe kjo është arsyeja pse PDK po hyn në zgjedhje me besim të plotë.
“Shaqir Totaj ka dëshmuar se është kryetar i punës dhe i rezultateve. Ne nuk po kërkojmë votë për premtime, por për vazhdimin e një pune të nisur me përkushtim”, tha Gashi.
PDK-ja ka paraqitur 45 kandidatë për ulëse në Kuvendin Komunal të Prizrenit, ndërsa në tërheqjen e shortit për renditjen në fletëvotim, ky subjekt politik ka marrë numrin 191.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren