Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Afaristi i njohur prizrenas, Tefik Tarashaj, ka dhuruar pesë karroca dhe pajisje të tjera ndihmëse për shoqatën “Hendikos” në Prizren. Donacioni ka për qëllim të lehtësojë jetën e personave me aftësi të kufizuara, që janë pjesë e kësaj shoqate.
Përfaqësuesit e Hendikos-it kanë shprehur mirënjohje për këtë kontribut, duke e cilësuar si një ndihmë të domosdoshme dhe një shembull të solidaritetit qytetar.
Ky nuk është gjesti i parë human nga Tefik Tarashaj, i cili edhe më herët ka kontribuar për kauza të ndryshme në komunitet, duke dëshmuar angazhimin e tij për të qenë pranë qytetarëve në nevojë.