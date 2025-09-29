14.1 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

By admin

Një veturë e KFOR-it është vetaksidentuar në dalje të fshatit Astrazup të Malishevës.

Drejtori i Policisë rajonale në Gjakovë, Lumni Graishta, ka konfirmuar aksidentin.

“Në dalje të fshatit Astrazup të komunës së Malishevës, në drejtim të Rahovecit, është vetëaksidentuar një veturë e KFOR-it”, tha Graishta.

“Në veturë ishin dy persona, derisa nuk ka të lënduar”.

“Njësitet e trafikut nga rajoni i Gjakovës janë në vend të ngjarjes dhe janë duke u hetuar rastin”, përfundoi Graishta. /Telegrafi/

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

