Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

Një veturë e KFOR-it është vetaksidentuar në dalje të fshatit Astrazup të Malishevës.
Drejtori i Policisë rajonale në Gjakovë, Lumni Graishta, ka konfirmuar aksidentin.
“Në dalje të fshatit Astrazup të komunës së Malishevës, në drejtim të Rahovecit, është vetëaksidentuar një veturë e KFOR-it”, tha Graishta.
“Në veturë ishin dy persona, derisa nuk ka të lënduar”.
“Njësitet e trafikut nga rajoni i Gjakovës janë në vend të ngjarjes dhe janë duke u hetuar rastin”, përfundoi Graishta. /Telegrafi/
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren