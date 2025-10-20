E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Sipas njoftimit të Policisë, viktima ka pranuar tretman mjekësor, derisa i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar dhe i ka shkaktuar lëndime në dorë me një mjet të mprehtë(brisk).Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.
