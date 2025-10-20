15.2 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

Lajme

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

By admin

 

Sipas njoftimit të Policisë, viktima ka pranuar tretman mjekësor, derisa i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka sulmuar  fizikisht viktimën mashkull kosovar dhe i ka shkaktuar lëndime në dorë me një mjet të mprehtë(brisk).Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Digjet stalla me ushqim bagëtish në Rahovec
Next article
Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik

Më Shumë

Lajme

Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se në pikëkalimin kufitar në Vermicë, kanë ndaluar për kontroll të detajuar një automjet ku kanë kapur...
Lajme

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Kryetari aktual i Malishevës, Ekrem Kastrati, po udhëheq bindshëm edhe në votat e diasporës.   Deri më tani janë numëruar 33.33% e votave me postë, ku...

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Temperaturat deri në 16 gradë Celsius

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

Suspendohen dy policë në Rahovec për keqpërdorim të detyrës

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Një person godet me brisk një tjetër në Malishevë, dërgohet në mbajtje

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e PDK-së

50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne