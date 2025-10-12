13.3 C
Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari

By admin

Klan Kosova ka publikuar exit poll-in për zgjedhjet e sotme lokale.

Rezultatet e këtij exit polli për komunë të Prizrenit kanë treguar së më se shumti vota ka marrë kryetari aktual Shaqir Totaj.

Sipas rezultateve të këtij exit polli, Totaj i PDK-së ka fituar 46.1 për qind.

I dyti është renditur kandidati i VV-së, Artan Abrashi, 30.4 për qind.

Kurse, në vend të tretë është rendit kandidati i LDK-së, Driton Ismaili me 14.1 për qind.

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren
UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

