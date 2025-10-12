13.3 C
Lajme

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

By admin

Sipas Exit Poll-it në Dukagjini të UBO, del se në Suharekë, do të kemi balotazh.

Aty prinë Bali Muharremaj i AAK-së, me 45.7%, ndërsa Ardian Shala i LDK-së, 30%.

Exit Polli i Klan Kosovës për Prizren: Shaqir Titaj i PDK-së bindshëm i pari
Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

