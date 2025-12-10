4.4 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Haxhi Avdyli tërhiqet nga Kuvendi i Prizrenit, zëvendësohet nga Petrit Hoxhaj

By admin

Në seancën e parë të Kuvendit të Prizrenit u konfirmua edhe  dorëheqja e Haxhi Avdylit, përfaqësues i Listës Guxo, nga posti i kuvendarit.

Vendimi hap rrugën për zëvendësimin e tij me kandidatin tjetër të listës, Petrit Hoxhaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Ylli shkëlqen në Gjakovë

Më Shumë

Sport

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Java e nëntë e Superligës mbyllet sonte me duelin verdhezi mes Golden Eagle Yllit dhe GO+ Pejës në Palestrën ‘Karagaçi’. Therandasit kanë dy fitore...
Lajme

Specialja liron me kusht Isni Kilajn

Sot më 10 dhjetor 2025, Isni Kilaj u lirua me kusht në Kosovë, me kushte të vendosura pas rishikimit të fundit të paraburgimit nga...

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

Dosja e CIA për Xhafer Devën,1947: Një politikan gjenial, i cili flet 10 gjuhë të huaja

Vranët e shi, ky është moti për sot

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne