Moti sot: I vranët dhe me diell, temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale kohore me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 e deri në 2 gradë Celsius, derisa ato maksimalet e ditës janë nga 7 e deri në 10 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 5 metër për sekond.

Haxhi Avdyli tërhiqet nga Kuvendi i Prizrenit, zëvendësohet nga Petrit Hoxhaj
Në Prizren kanoset një zyrtar policor, e në Suharekë një tjetër sulmohet fizikisht

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Zëvendësministrja e Transportit, Kaltrina Zekolli, në Click Plus në TV21, bëri të ditur se për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë 2 milionë euro.Zekolli...
Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Socialdemokrate, në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka deklaruar se partia e tij do t’i bashkohet Partisë Demokratike...

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Prizren, mbahet takimi i përmbyllës i mekanizmit koordinues për rastet e dhunës në familje

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Derbi verdhezi i takon pejanëve 

Rikthim spektakolar i kampionit: Trepça përmbys Bashkimin nga -15 në +7

Vranët e shi, ky është moti për sot

S’ka rrogë të 13 për punonjësit e shtetit, Murati thotë se publikimi i sotëm ishte lajm i rremë

