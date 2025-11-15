10.2 C
Prizren
E shtunë, 15 Nëntor, 2025
Ja për kë votoi mërgata në Prizren

By admin

Në Prizren janë numëruar 100 për qind e votave të mërgatës.

Bazuar në rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Artan Abrashi rrëmbeu 361 vota, apo 58.70%, duke lënë të dytin Shaqir Totajn, i cili grumbulloi 254 vota të diasporës, apo 41.30%, transmeton Klankosova.tv.

Ndërkohë, sipas rezultateve të përmbledhura të KQZ-së, Shaqir Totaj ka siguruar 25 mijë e 523 vota duke rimarrë edhe një herë kreun e komunës së Prizrenit, derisa Artan Abrashi mori gjithsej 22 mijë e 252 vota.

Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës
Junior 06 lufton fort, por Peja 03 del fituese në Prizren

